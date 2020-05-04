11 ayın sultanı ramazan ayı tüm coşkusuyla devam ediyor. Vatandaşlar ramazan ayında tutulan orucu bozan durumları merak ediyor ve araştırıyor. Peki, orucu bozan durumlar neler? Kan vermek orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı?

Ramazan ayında birçok vatandaş oruç tutuyor. Tutulan orucu bozan durumlar merak konusu oluyor. Orucu bozan durumlar neler? Kan vermek orucu bozar mı? Diş macunu orucu bozar mı?

ORUCU BOZAN DURUMLAR NE?

Oruç tutmanın temelinde, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, insan nefsini arındırmak ve insan halinden anlamak yer alır. Bu nedenle oruçlu iken bazı davranışlar orucu bozmaktadır. Sigara, uyuşturucular ve tüm maddeler orucu bozan durumlar kapsamında değerlendirilir. Ağız yoluyla alınan ilaçlar da aynı etkiyi sağlamaktadır. Yanlışlıkla yemek yemek orucu bozmamaktadır. Ancak hatırlandıktan sonra yemek yemeye devam etmek orucu bozmaktadır.

DİŞ MACUNU ORUCU BOZAR MI?

Ağızı su ile çalkalamak orucu bozmamaktadır. Diş macunu da orucu bozmaz ancak bu unsurlardan biri yutulursa oruç bozulmaktadır.

İSTİFRA ORUCU BOZAR MI?

İstifra etmek miktarı ne olursa olsun orucu bozmamaktadır. Ancak birey kendi isteği ile istifra ederse bu durum orucu bozar.

KAN VERMEK ORUCU BOZAR MI?

Ramazan'da oruçlu iken kan vermek orucu bozmaz. Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar.

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