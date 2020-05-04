Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika corona virüsü açıklaması! "57 ülkeye tıbbi destek sağladık"

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Kabine toplantısı sebebiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Corona virüsü Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne katılamayan Başkan Erdoğan, video mesaj gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu öncülüğünde düzenlenen "Corona virüsü Küresel Mukabele Uluslararası Taahhüt Etkinliği"ne video mesaj gönderdi.

Kabine Toplantısı nedeniyle toplantıya katılamadığını dile getiren Erdoğan, "Ancak konuya verdiğim ehemmiyet çerçevesinde sizlere bu video kaydı aracılığıyla seslenme fırsatını yakalamaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." ifadesini kullandı.

Salgında hayatını kaybeden vatandaşlar için taziyelerini sunan, tedavisi sürenlere acil şifalar dileyen Erdoğan, "Şu ana kadar şehir hastanelerine yaptığımız yatırımlar, salgınla mücadelede bize çok önemli avantajlar sağlamıştır. Sağlık sistemimiz ve altyapı yatırımlarımız güçlü olmasına rağmen, İstanbul'da 3 ayrı noktada 2 bin 100 yatak kapasiteli, her türlü donanıma sahip yeni salgın hastanelerinin inşaatına başladık. Bu hastaneleri 3 hafta içerisinde bitirip hizmete alıyoruz." diye konuştu.

57 ÜLKEYE TIBBİ DESTEK SAĞLADIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü salgınının, sadece sağlık krizi olmaktan çıktığını siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan benzersiz bir küresel imtihana dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Bu salgın bize, dillerimiz, dinlerimiz farklı olsa da kaderimizin ortak olduğunu hatırlatmıştır. Türkiye olarak bu anlayışla bugüne kadar 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. Maskeden solunum cihazına kadar bu süreçte ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerinin tedarikinde de güvenilir ortak olmaya devam ediyoruz. İmkanlarımızla beraber ülkemizin virüsle mücadeledeki tecrübelerini de dostlarımızla paylaşıyoruz. Virüsün ortadan kaldırılması için en etkili aracın aşı olduğu görülüyor. Milli faaliyetlerimizin yanı sıra teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki küresel çabaları da destekliyoruz. 26 Mart'ta kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi'nde aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunmuştuk. Bugünkü 'Corona virüsü Küresel Mukabele' taahhüt etkinliğinin parçası olmayı da bu nedenle görev addettik. Çalışmalarda gereksiz tekrarlara ve bürokrasiye izin verilmemesi, hedefe ulaşmamızı kolaylaştıracaktır. Covid-19 aşıs�� tüm insanlığın ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya küresel erişimin garanti altına alınması ve 'kimsenin geride bırakılmaması' prensibinin itinayla uygulanması son derece önemlidir. Aşı geliştirme çabalarına yönelik maddi katkımızı belirlerken tüm bu hususları dikkate alacağız. Değerlendirmeler akabinde tespit edeceğimiz meblağı ise 23 Mayıs'a kadar ilan edeceğiz."

Başkan Erdoğan, sözlerinin sonunda etkinliğin maksadına ulaşarak dünya için hayırlara vesile olmasını temenni ederek, emeği geçen tüm kurum, kuruluş ve paydaşlara teşekkür etti.

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