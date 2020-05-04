04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Bakan Varank'tan yerli solunum cihazı Biosis hakkında açıklama! "Somali'ye de 'nefes' oldu"

Somali'ye de 'nefes' oldu
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Corona virüsü salgınına önlem olarak üretilen yerli ve milli solunum cihazı Biosis hakkında açıklamalarda bulundu. Varank, "Yerli solunum cihazı 'ye de 'nefes' oldu" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , bakanlık olarak hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, "14 günde seri üretim bandından inen yerli solunum cihazları 'ye de 'nefes' oldu." ifadesini kullandı.

Varank, Twitter'daki sosyal medya hesabından, Somali'ye yapılan solunum cihazı yardımına ilişkin paylaşımda bulundu.

açıklamasında, "Bakanlık olarak Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerini hayata geçirmeye devam edeceğiz. Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreğiyle 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali'ye de 'nefes' oldu. Ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız." ifadelerini kullandı.

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