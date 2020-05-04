Hayat Eve Sığar Uygulaması ile nasıl maske kodu alınır?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın sırasında Bakanlıklar tarafından birçok önlem alındı. Corona virüsü ile ilgili detaylara ulaşmak için geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske kodu nasıl alınır merak konusu oldu. Peki, Hayat Eve Sığar Uygulaması nedir? Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske kodu nasıl alınır?
Sağlık Bakanlığı tarafondan geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulaması, yeni tip corona virüsü (Covid-19) mücadale kapsamında, vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarını görebileceği ve kendi sağlıklarını takip edebileceği ücretsiz bir mobil uygulama. Hayat Eve Sığar uygulaması ile artık ücretsiz maske de temin edebilirsiniz.
HAYAT EVE SIĞAR MASKE KODU NASIL ALINIR?
Covid-19 ile mücadelede 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen, mobil marketlerden ücretsiz indirilebilen uygulamayla vatandaşlar, harita üzerinde yaşadığı bölgenin Kovid-19 açısından risk durumunu görebiliyordu. Uygulamaya gelen güncellemenin ardından ücretsiz maske kodu da alınabiliyor. "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz. Yeni güncelleme ile Sağlık Bakanlığ'ının "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden maske talebi alınmaya başlandı.
Android ve App Store platformlarından uygulamayı indirdikten sonra kolayca maske talebinizi ulaştırabilirsiniz.
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