Elon Musk Twitter ile tüm mülklerini satacağını duyurdu Tesla'nın değeri düştü!
Dünyanın en zengin iş insanları arasında yer alan Elon Musk, Twitter hesabından tüm mülklerini satışa çıkardığını duyurdu. Elon Musk'ın tek şartı Los Angeles'ta bulunan Gene Wilder'ın eski evininin zarar görmemesi oldu. Bu açıklamanın ardından Tesla'nın borsada değeri düşüşe geçti.
Sosyal medya hesabından flaş bir açıklamaya imza atan Elon Musk, karantina önlemleri hakkında yazdığı 'bu resmen faşistlik' tweetiyle de tepki toplamıştı.
TÜM MÜLKLERİ SATIŞTA
Bunun üzerine Musk, "Tüm fiziksel varlıklarımı satıyorum, kendime ait bir evim olmayacak" diyerek 100 milyon dolar toplam piyasa değerine sahip en az 7 evini satışa çıkaracağını söyledi. Artık kendisine ait bir evinin olmayacağını söyleyen Musk, konuyla ilgili kız arkadaşı Grimes'ın kendisine çok kızdığını belirtti.
TESLA'NIN DEĞERİ DÜŞÜŞE GEÇTİ
Yaptığı açıklamada Tesla'nın hisse fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirten Elon Musk, Tesla hisselerinde yüzde 9.3, yani 14 milyar dolarlık değer kaybına neden oldu.
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