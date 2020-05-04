04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Berber kuaför ve AVM'ler açılacak mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

Berberler ve AVM'ler açılacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Corona virüsü salgını tüm dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında berberler, kuaförler, 'ler ve birçok işletme kapatıldı. Başkan kabine toplantısının ardından bu işletmeler hakkında kararı açıkladı. Peki, ve AVM'ler açılacak mı?

Başkan yaptığı açıklama ile , , güzellik salonları, 'ler gibi kapatılan işletmeler hakkındaki kararı açıkladı.

BERBER VE KUAFÖRLER AÇILACAK MI? AVM'LER AÇILIYOR MU?

Başkan Erdoğan, "Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Kıyafet alışverişinin yapıldığı züccaciye gibi yerler 11 Mayıs'ta açılacak." ifadelerini kullandı.

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