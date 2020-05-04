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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan son dakika askerlik ve terhis açıklaması! Bedelli askerlik...

Başkan Erdoğan'dan askerlik ve terhis açıklaması!
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Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 Giriş Tarihi: 04.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürüyor. Başkan yaptığı son dakika açıklaması ile askerlik ve terhis işlemleri hakkında bilgi verdi. İşte normalleşme takvimini açıklayan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları...

Başkan yaptığı açıklama ile askerlik, terhis ve ile ilgili soru işaretlerini giderdi.

ASKERLİK TERHİS İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da başlayacak. Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

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