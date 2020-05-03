03 Mayıs 2020, Pazar

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Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Televizyon'da yaptığı dini yayınlarla herkes tarafından tanınan ilahiyatçı yazar bugün salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Yakınları Döngeloğlu'nun cenazesini aldı ve defnettiler.

'nun Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne getirildi. Burada, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çok sayıda ilçe belediye başkanı ile sınırlı sayıda sevenlerinin katıldığı namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Döngelöoğlu'nun cenazesi 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.

ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN EŞİ VE ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Döngeloğlu'nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, defin işleminin ardından cenazeye katılanlara kısa bir taziye konuşması yaptı. Karaca, Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığını, Covid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

Ömer Döngeloğlu hayatını kaybetti! haberin devamı

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