Ömer Döngeloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Televizyon'da yaptığı dini yayınlarla herkes tarafından tanınan ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu bugün corona virüsü salgını sebebiyle hayatını kaybetti. Yakınları Döngeloğlu'nun cenazesini aldı ve defnettiler.
Ömer Döngeloğlu'nun Başakşehir Devlet Hastanesinden alınan naaşı, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği'ne getirildi. Burada, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Ataş ve Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, çok sayıda ilçe belediye başkanı ile sınırlı sayıda sevenlerinin katıldığı cenaze namazı kılındı. Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından Döngelöoğlu'nun cenazesi 15 Temmuz Şehitliği'ne defnedildi.
ÖMER DÖNGELOĞLU'NUN EŞİ VE ÇOCUKLARININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Döngeloğlu'nun yakın dostu olan eski milletvekili Harun Karaca, defin işleminin ardından cenazeye katılanlara kısa bir taziye konuşması yaptı. Karaca, Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının hayatını kaybettiğine dair iddiaların doğru olmadığını, Covid-19 teşhisiyle tedavilerinin sürdüğünü söyledi.
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