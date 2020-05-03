03 Mayıs 2020, Pazar
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KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
KPSS başvuru tarihi ile ilgili aramalar son dönemde git gide arttı. KPSS başvuru tarihi hakkında birçok aday araşştırma yapoyor. Peki, KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
KPSS hakkında son günlerde sıkça araştırılmaya devam ediyor. Yüz binlerce kişi KPSS sınavı hakkında birçok konuyu merak ediyor. KPSS 2020 lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavı için başvurular, corona virusü önlemleri dolayısıyla ertelenmişti.
KPSS BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri sınavları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi 20 Eylül'de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim'de yapılacak.
Başvuru tarihleri hakkında duyurunun en kısa sürede yapılması bekleniyor.
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