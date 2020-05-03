Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Corona virüsü önlemleri kapsamında 1-3 Mayıs tarihlerinde sokğa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar yaklaşan ramazan bayramı hakkında araştırma yapmaya başladı.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAYRAMDA OLACAK MI?
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusuna yanıt verdi. İbrahim Kalın, "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadelerine yer verdi.
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