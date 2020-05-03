03 Mayıs 2020, Pazar

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Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
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Güncelleme Tarihi: 03.05.2020 Giriş Tarihi: 03.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınan önlemler kapsamında ilan edildi. Peki, bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

önlemleri kapsamında 1-3 Mayıs tarihlerinde sokğa çıkma yasağı ilan edilmişti. Vatandaşlar yaklaşan hakkında araştırma yapmaya başladı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAYRAMDA OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı bir televizyon programında bayramda olacak mı sorusuna yanıt verdi. İbrahim Kalın, "İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili 'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın kamuoyuyla paylaşacaktır." ifadelerine yer verdi.

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