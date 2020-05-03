03 Mayıs 2020, Pazar
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Son dakika: Malatya'da 4.3 ve Elazığ sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika haberi: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 16.25'te Malatya Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
DOGANYOL-MALATYA https://t.co/mcT4aFX1m4
03.05.2020, 16:25:23 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 3, 2020
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) https://t.co/AZXzHXFGco
03.05.2020, 16:25:24 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 5.9 km#Kandilli
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