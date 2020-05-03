Son dakika: Malatya'da 4.3 ve Elazığ sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi: Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 16.25'te Malatya Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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