03 Mayıs 2020, Pazar

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Son dakika: Malatya'da 4.3 ve Elazığ sivrice'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Malatya ve Elazığ'da arka arkaya deprem
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Son dakika haberi: 'da 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. verilerine göre, 'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

'nin verilerine göre saat 16.25'te Doğanyol'da 4.3 büyüklüğünde meydana geldi.

AFAD DUYURDU: ELAZIĞ'DA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

verilerine göre, 'ın Sivrice ilçesinde saat 16:25'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.

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