Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılark hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsü (Covid-19) Türkiye'de de görülürken, ülkemizde ilk kez 11 Mart tarihinde görülen corona virüsü (koronavirüs) vakasının ardından alınan birçok tedbir sayesinde virüsün yayılmasın önlenerek vaka sayılarında düşüş sağlandı. Ramazan ayına girmemizin ardından ise internet kullanıcıları arama motorlarında "2020 Ramazan Bayramı ne zaman?" ve "Bayram ne zaman?" gibi soruları sprmaya başladı. Öte yandan vatandaşlar Ramazan Bayramı tarihini araştırırken bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını da merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte yanıtı...

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ve ülkemizde ilk kez 11 Mart'ta görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası alınan tedbirleri güçlendirme çalışmaları devam ediyor. İlk corona virüsü (koronavirüs) vakasının görülmesinin ardından büyükşehirlerin giriş çıkışa kapatılması, okulların tatil edilmesi, cafe, restoran ve AVM'lerin kapatılması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanması gibi tedbirlerle insanların yakın temas içinde bulunmalarının önüne geçilmiş ve corona virüsü vakalarının düşmesi sağlanmıştı.

Öte yandan bu salgın esnasında Ramazan ayına girilmesiyle birlikte internet kullanıcıları da 2020 Ramazan Bayramı'nın ne zaman başlayacağını arama motorlarından aratmaya başladı. Bayram ile ilgili bir diğer konuysa bu üç günlük süreçte sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmacağı oldu. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman? Bayramda sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte yanıtı...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın 1. günü 24 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı, 24-25-26 Mayıs tarihlerine denk gelirken, 23 Mayıs Cumartesi ise Arefe günü olacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın hafta sonuna denk gelmesi ve ülkemizde corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağının uygulanması bekleniyor.

BAYRAMDA SEYAHAT YASAĞI OLACAK MI?

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nda alınacak sokağa çıkma yasağının ardından büyükşehirlere giriş çıkışların yasaklanması bekleniyor.

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