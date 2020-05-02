Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alarak hayatı durma noktasına getiren yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) mücadele kapsamında ülkemizde alınan birçok önleme AVM'lerin kapatılması da eklenmişti. Bir süredir kapalı olan Alışveriş merkezlerinin (AVM) ne zaman açılacağı merak konusu olurken, çalışanlar ve iş verenlerin de takip ettiği AVM'lerin açılış süreciyle ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İnternet kullanıcılara, arama motorlarında "AVM'ler ne zaman açılacak?" sorusunu aratırken, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, corona virüsü (koronavirüs) salgını nedeniyle kapatılan AVM'ler ne zaman açıklacak? Mayıs ayında AVM'ler açılacak mı? Son dakika corona virüsü haberleri...

Türkiye'de ilk kez mart ayında görülen yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasının ardından insanların toplu halde bulunduğu cafe ve restoranlar geçici bir süre itibarıyla kapatılmış ve spor müsabakaları askıya alınmıştı. İnsanlar toplu halde bulunduğu yerlerden biri olan AVM'ler de vaka sayısının artmasının ardından kapatılırken, Türkiye'deki vaka sayısının azalması ve corona virüsünden (koronavirüs) kurtulanların sayısının artmasının ardından AVM'lerin ne zaman açılacağı merak konusu oldu.

Karantinanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş'tan alışveriş merkezlerinin ne zaman açılacağına dair bir açıklama geldi. Altaş, Türkiye'de ilk yeni tip corona virüsü (Covid-19) vakasının ortaya çıkmasından kısa bir süre sonta kapatılan AVM'lerin kademeli olarak açılacağını söyledi. Peki, AVM'ler ne zaman açılacak? AVM'lerin açılış tarihi belli oldu mu?





AVM'LER NE ZAMAN AÇILACAK?

Türkiye'de corona virüsü salgını sonrası mart ayının ikinci haftasında kapatılan AVM'lerin 11 Mayıs tarihinden itibaren kademeli olarak açılmaya başlanacağı öğrenildi. AVM'lerdeki hijyen ve sosyal mesafe kurallarına odaklanılırken, bu doğrultuda kullanılması planlanan yazılım teknolojisiyle AVM'lerdeki dijital operasyonlar en yüksek seviyeye çıkarılacak. AVM'lerdeki yürüyen el bantları UV ışınları ile sterilize edilecek. Müşterilerin ateşi ve AVM içerisinde kaç kişi olduğu kameralarla takip edilecek. AVM'deki vatandaşlar, en çok dikkat edilecek hususlardan olan sosyal mesafe kuralına uymadıkları takdirde akıllı kameralarla uyarılacak. Mağazalardaki kıyafetler ise dijital ortamda denenecek.

Bu kurallar kapsamında AVM'ler yavaş yavaş normal işleyişlerine dönmeye hazırlanırken, Akasya AVM ve Akbatı AVM'nin 1 Haziran tarihinde açılacağı öğrenildi. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Havelsan'ın corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası geliştirdiği kamera sayesinde AVM'lerde bulunan vatandaşların ateşlerinin ölçülebileceği ve bu kameraların sosyal mesafeyi bozan kişileri uyardığını söyledi. Altaş yaptığı açıklamada AVM'lerde bulunan sinema, çocuk oyun alanı, restoranlar ve spor salonlarının kapalı olacağını belirtti.

"BAYRAMDAN SONRA AVM'LERİN AÇILIŞI HIZLANIR"

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu Başkanı Alp Özpamukçu ise AVM'lerin açılışının Ramazan Bayramı'nın ardından hızlanacağını söyledi. Bilim Kurulu'nun kararıyla mağazaların yüzde 50'sinin açılmasını beklediklerini söyleyen Özpamukçu, "AVM açılışları bayram sonrası hızlanacak. Açılışında bir mahzur olmayan kategorilerde açılışlar başlayacak. Ramazan Bayramı'nın ardından açılışlar yoğunlaşacak. Mayısın ilk haftası yavaş yavaş açılır, ayın sonuna doğru ise hızlanmaya başlar." ifadelerini kullandı.





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