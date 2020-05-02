02 Mayıs 2020, Cumartesi

HABERLER

2 Mayıs marketler bugün açık mı? Marketler ve bakkallar açık mı? Marketlerin çalışma saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

2 Mayıs marketler bugün açık mı? Marketlerin çalışma saatleri nedir?
HABERLER
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.05.2020

30 büyükşehir ve 'ta 1-2-3 tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Başkan tarafından ilan edilmişti. Peki, 2 Mayıs cumartesi günü marketler açık mı? Marketler ve bakkalların çalışma saatleri nelerdir? İşte detaylar...

Başkan 'ın talimatıyla, 30 büyükşehir ve 'ta 1-2-3 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 'nın yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde 1 Mayıs cuma günü marketler, bakkallar ve manavların 09.00-14.00 saatleri arasında çalışacağı bilgisine yer verilmişti.

2 MAYIS MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

1 Mayıs'ta kargolar kısmi olarak çalışırken, PTT'ler resmi tatil ilan edildiğinden kapalıydı. Marketler ve bakkallar ise 09.00-14.00 arasında açık kalmıştı.

Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 2 ve 3 Mayıs'ta marketler ve bakkallar açık olmayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu bilgiler yer almıştı:

a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Bayram sonrası plan 'Tersine karantina' Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'
Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de son durum.... Bakan Koca açıkladı! İşte Türkiye'de son durum....
Korkutan açıklama! Vaka sayısında patlama olabilir Korkutan açıklama! "Vaka sayısında patlama olabilir"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör