2 Mayıs marketler bugün açık mı? Marketler ve bakkallar açık mı? Marketlerin çalışma saatleri nedir? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı?

30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilmişti. Peki, 2 Mayıs cumartesi günü marketler açık mı? Marketler ve bakkalların çalışma saatleri nelerdir? İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 1-2-3 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesinde 1 Mayıs cuma günü marketler, bakkallar ve manavların 09.00-14.00 saatleri arasında çalışacağı bilgisine yer verilmişti.

2 MAYIS MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

1 Mayıs'ta kargolar kısmi olarak çalışırken, PTT'ler resmi tatil ilan edildiğinden kapalıydı. Marketler ve bakkallar ise 09.00-14.00 arasında açık kalmıştı.

Sokağa çıkma yasağının bulunduğu 2 ve 3 Mayıs'ta marketler ve bakkallar açık olmayacak.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketlerin durumu ile ilgili şu bilgiler yer almıştı:

a.1- Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının öncesinde 30.04.2020 Perşembe günü market, bakkal ve manavların çalışma saatleri 08.00-23.00 olarak belirlendi.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 01.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız araç kullanabilir) ikametlerine en yakın market, bakkal ve manava gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal ve manavlar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.

a.3- 02.05.2020 Cumartesi ve 03.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacak.

Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

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