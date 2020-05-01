01 Mayıs 2020, Cuma

HABERLER

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs'ta bankalar açık mı? Market ve bakkallar açık mı? Kargo ve PTT'ler çalışıyor mu?

1 Mayıs'ta hangi hizmetler veriliyor? Nereler açık?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 01.05.2020 Giriş Tarihi: 01.05.2020

1 resmi tatil olarak mı sayılıyor? 1 Mayıs'ta bankalar açık olacak mı? Ay başında maaş alanlar,  maaşını çekebilecek mi? Kargo ve 'ler 1 Mayıs'ta çalışacak mı? Birçok vatandaş bu gibi soruların cevabını arıyor. Peki, 1 Mayıs'ta nereler açık olacak? 1 Mayıs ile ilgili tüm detaylar son dakika bilgileriyle haberimizde...

1 , ülkemizde resmi tatil ilan edilen günler arasında bulunuyor. 1-2-3 Mayıs'ta yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzünden sokağa çıkma yasağı ilan edilen bu yılda, 1 Mayıs'ta nereler açık olacak? İşte tüm detaylar...

1 MAYIS KARGOLAR PTT VE ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs ülkemizde resmi tatil olarak sayıldığından şubeleri açık olmayacak. Özel kargoların bazıları görevine kısmi olarak devam edecek. Kargo çalışanları da sokağa çıkma yasağı geneldesinde istisna kapsamında çalışan kişiler arasında bulunuyor.

1 MAYIS BANKALAR AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olarak ilan edildiği için, şubeleri işlem yapamayacak. bankacılığında ise hafta sonunda olduğu gibi EFT işlemleri gerçekleşebilecek.

1 MAYIS BAKKALLAR VE MARKETLER AÇIK MI? SAAT KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

Corona virüsü tedbirleri kapsamında 1-2-3 Mayıs tarihlerinde 31 ilde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Vatandaşlar ise marketlerin ve bakkalların açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, 1 Mayıs'ta bakkallar ve marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

1 Mayıs Cuma gününde marketler ve bakkallar 09.00-14.00 arasında açık olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede... Corona virüsü bağlantılı çocuk sendromu görüldü! 6 ülkede...
Son tablo açıklandı! İşte il il Türkiye'nin corona virüsü haritası Son tablo açıklandı! İşte il il Türkiye'nin corona virüsü haritası
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör