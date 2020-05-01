Rakun köpeği nedir? Nerelerde yaşar? Zararlı ve saldırgan mı?

KuzeyDoğa Derneği ekibinin Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda fotokapanla görüntülediği rakun köpeği, Türkiye'de ilk defa görüntülendi. Peki, rakun köpeği nedir? Nerelerde yaşar? Rakun köpeği zararlı mı? Ülkemize rakun köpeği nereden geldi? İşte tüm detaylar...

KuzeyDoğa Derneği ekibinin Sarıkamış Allahuekber Dağları'nda fotokapanla görüntülediği rakun köpeği, Türkiye'de ilk defa görüntülendi. Peki, rakun köpeği nedir? Nerelerde yaşar? Rakun köpeği zararlı mı? Ülkemize rakun köpeği nereden geldi? İşte tüm detaylar...

TÜRKİYE'DE DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEDİ

Hepçil (omnivor) ve köpekgiller familyasına ait olan rakun köpeği, akarsular gibi su kaynaklarına yakın ormanlar ve ormanlardaki açıklık alanlarda yaşıyor.

BİR BATINDA 6-10 YAVRU DOĞURABİLİR

55 santimetre boya ve 20 santimetre yüksekliğe sahip rakun köpeği, bir batında 6-10 yavru doğurabiliyor. Tek eşli olan rakun köpeği, daha çok geceleri hareket ediyor. Genel olarak, gebelikleri iki ay sürüyor ve yılda bir kez haziran ayında 5-8 yavru doğuruyor. Ebeveynleri yavruları 4-5 ay sonra bırakıyor. Yavrular 9-11 ayda cinsel olgunluğa ulaşıyor.

RAKUN KÖPEĞİ NEDİR?

Rakun köpeği (Nyctereutes procyonoides), Enok olarak da bilinir, köpekgiller (Canidae) familyasından dış görünümü ile bir rakun ile köpeğin karışımından oluşmuş bir melezi andırır. Bu yüzden uzun süre köpekgiller familyasının en ilkel türü olduğu, ve köpekgiller ile rakungiller arasındaki bağlantıyı oluşturduğu kabul edilmiş olsa da günümüzde rakun köpeğinin resmen bir köpekgil olduğu ve bu rakunlara ya da sansarlara benzeyen görünümünü sonradan tesadüfen geliştirdiği bilinmektedir.

RAKUN KÖPEĞİ NEREDE YAŞAR?

Rakun köpeğinin doğal yayılımı Sibirya'nın doğusu, kuzeydoğu Çin ve Japonya'da dır. Ancak, 19'ncu yüzyılda kürk üretimi için Rusya'nın Avrupa kısmına da getirilmiş ve yetiştirilmeye başlanmıştır ancak rakun köpeğinin kürk üretimi için değerli olan kış postunu yalnızca hür yaşarken geliştirdiğini tespit etmişlerdir. Bu yüzden Ukrayna'da 1928 ve 1950 yılları arasında toplam 10.000 civarında rakun köpeği doğaya salınmıştır. Böylece rakun köpeği kendiliğinden batıya doğru yayılmaya başlamıştır. 1931 yılında Finlandiya'ya, 1951 yılında Romanya'ya, 1955 yılında Polonya'ya ve 1960 yılında Almanya'ya ulaşmıştır. Son yıllarda Fransa ve İtalyada gözlendiği bildirilmiştir. 2019 yılında Türkiye'de Kars'ın Sarıkamış ilçesi sınırlarında ve Allahuekber Dağlarında rakun köpeğinin ilk kez gözlendiği bildirilmiştir.

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