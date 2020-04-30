Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında kentsel dönüşüm ile evlerini yenileyen vatandaşlara verilen kira yardımı süresi uzatıldı. Ekonomik olarak zor zamanlar yaşanmaması adına vatandaşlara kira yardımında bulunuluyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Kentsel dönüşüm süreçlerinde evlerini yenilemek üzere inşaat firmalarına teslim eden vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Corona virüsü sürecinde yaşanması muhtemel aksaklıklar sebebiyle kira yardım süresi uzatıldı. Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. E Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra uygulamaya git butonuna basarak yeni bir sayfaya ulaşıyorlar. Açılan pencerede "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.
Tüm işlemlerin sonrasında başvurunuz tamamlanmış olacaktır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...