Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında kentsel dönüşüm ile evlerini yenileyen vatandaşlara verilen kira yardımı süresi uzatıldı. Ekonomik olarak zor zamanlar yaşanmaması adına vatandaşlara kira yardımında bulunuluyor. Peki, kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kentsel dönüşüm süreçlerinde evlerini yenilemek üzere inşaat firmalarına teslim eden vatandaşlara kira yardımı yapılıyor. Corona virüsü sürecinde yaşanması muhtemel aksaklıklar sebebiyle kira yardım süresi uzatıldı. Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kira yardımı başvuruları e-Devlet üzerinden yapılıyor. E Devlet'in "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümünden başvuru işlemi gerçekleştiriliyor. Vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra uygulamaya git butonuna basarak yeni bir sayfaya ulaşıyorlar. Açılan pencerede "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılıyor. Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol ediniz.

Tüm işlemlerin sonrasında başvurunuz tamamlanmış olacaktır.

DİĞER