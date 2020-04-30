Corona virüsü testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson 6. kez baba oldu!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yakalanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın bir kez daha baba oldu. Boris Johnson'ın 6. çocuğu dünyaya geldi.
Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds (32), dün Londra'daki bir hastanede doğum yaptı ve erkek bebek dünyaya getirdi. Pazartesi günü görevine geri dönen İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 2018'de biten son evliliğinden dört, bir ilişkisinden de bir çocuğu bulunuyordu. İkili şubat ayında nişanlandı ve yaz başında bebek bekledikleri haberini duyurmuştu. Johnson, Tony Blair ve David Cameron'ın ardından görevdeyken baba olan üçüncü İngiltere Başbakanı Boris Johnson, corona virüsü salgınına yakalandı ve 5 Nisan'da hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık üç gün yoğun bakımda kalan Boris Johnson, Pazartesi günü görevine geri döndü.
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