29 Nisan 2020, Çarşamba

HABERLER

Instagram'a yeni özellik geliyor! Instagram'dan mesajlaşma artacak

Instagram'a yeni özellik
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle birçok kişi kendisini evde karantina altına aldı. Karantina esnasında sosyal medya uygulamalarına talep oldukça arttı. Instagram bu süreçte yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Instagram'a ME çıkartması geliyor.

salgınını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Instagram bu süreci oldukça aktif değerlendiriyor. Instagram kullanıcı dostu yapısını ortaya çıkartmak için devamlı olarak yeni özelliklerin üzerinde çalışıyor.

DM ME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yeni Me çıkartması ile birlikte, takipçilerinizi özel mesaja direkt davet edebileceksiniz. Çıkartmanın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Instagram'ın yeni özelliği hakkında ortaya çıkan yeni görseller sızdırıldı. Bu görseller de yakında bu özelliğin getirileceğini gösteriyor.

Yeni çıkacak olan Assassin's Creed için flaş iddia! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Yeni çıkacak olan Assassin's Creed için flaş iddia! Yeni çıkacak olan Assassin's Creed için flaş iddia!
Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı... Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
Bakan Koca: Yatak doluluk oranımızı yüzde 30'lara düşürdük Bakan Koca: Yatak doluluk oranımızı yüzde 30'lara düşürdük
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör