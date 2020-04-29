Instagram'a yeni özellik geliyor! Instagram'dan mesajlaşma artacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini evde karantina altına aldı. Karantina esnasında sosyal medya uygulamalarına talep oldukça arttı. Instagram bu süreçte yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Instagram'a DM ME çıkartması geliyor.

Corona virüsü salgınını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Instagram bu süreci oldukça aktif değerlendiriyor. Instagram kullanıcı dostu yapısını ortaya çıkartmak için devamlı olarak yeni özelliklerin üzerinde çalışıyor.

DM ME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Yeni DM Me çıkartması ile birlikte, takipçilerinizi özel mesaja direkt davet edebileceksiniz. Çıkartmanın ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Instagram'ın yeni özelliği hakkında ortaya çıkan yeni görseller sızdırıldı. Bu görseller de yakında bu özelliğin getirileceğini gösteriyor.



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