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TESK'ten öncelik talebi! Berberler ne zaman açılacak?

Berberler ne zaman açılacak?
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında birçok işletme kapatıldı. Kapatılan ve ne zaman açılacağı merak konusu olan işletmeler hakkında 'ten talep geldi. Peki, berberler ne zaman açılacak? Kuaförler ne zaman açılacak?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel Başkanı , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını önlemleri nedeniyle kapalı iş yerlerinden öncelikle açılabilecek olanların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini bildirdi.

Palandöken yazılı açıklamasında, Covid-19'un yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için alınan tedbirlerden muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda esnaf ve sanatkarın doğrudan veya dolaylı olarak etkilendiğini belirtti.

BERBERLER NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE O TALEP...

İş yerini öncelikle açabilecek esnaf ve sanatkarların listesinin Cumhurbaşkanlığına iletildiğini aktaran Palandöken, "Gerekli tedbir ve önlemleri alarak iş yerini birinci fazda açabilecek lokanta, restoran, berber, kuaför, kıraathane, kasap gibi esnaf ve sanatkarlarımıza ait meslekleri belirledik ve taleplerimizi ileterek esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerlerinin açılmasını istedik." değerlendirmesinde bulundu.

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