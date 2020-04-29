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Bollywood'un yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti! Irrfan Khan Kimdir? Neden öldü?

Bollywood'un yıldızı Irrfan Khan hayatını kaybetti!
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Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 Giriş Tarihi: 29.04.2020

Bollywood'un dünyaca ünlü yıldızı hayatını kaybetti. Bollywood'un birçok filminde başrol oynayan dünyaca ünlü bir aktördü. 53 yaşında hastalığına yenik düşen yıldız oyuncu yaşamını yitirdi. Birçok kişi Irrfan Khan hakkında araştırma yapıyor. Peki, Irrfan Khan kimdir?

Uzun süredir ile savaşan Hindistanlı aktör 'ın, 'ın Mumbai şehrinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 'ın ölüm haberini basın danışmanı duyurdu. Irrfan Khan Pi'nin Yaşamı ve The Namesake gibi çeşitli Hollywood filmlerinde de rol almıştı. Irrfan Khan; Saeed Jaffrey, Roshan Seth ve Om Puri gibi iz bırakan Hintli aktörlerdendi.

KANSER HASTASIYDI

Mart 2018'de kanser hastalığına yakalandığını açıklayan Irrfan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi Angrezi Medium filmini çekecek kadar gücünü toplamış ve sağlığına kavuşmuştu. Ancak Irrfan Khan yaşamını yitirdi.

IRRFAN KHAN KİMDİR?

1967 yılında Hindistan Rajasthan'da dünyaya geldi. 1984 yılında oyunculuk eğitimi almak için Yeni Delhi'deki Ulusal Drama Okulu'na yazıldı.

30 yıldan uzun bir süredir sinema filmlerinde rol alan Irrfan Khan, kariyeri boyunca 50'den fazla filmde oynadı. Hint sinemasının en iyi aktörlerinden biri olarak görülen Irrfan Khan, birçok ödüle de layık görülmüştü.

Ünlü aktör ilk çıkışını 1988'de "Salaam Bombay!" filmi ile yaptı. Irrfan Khan, 2013'te Paan Singh Tomar filmindeki başrolüyle Hindistan Ulusal Film Ödülü'nü kazanmıştı.

Irrfan Khan, gençlik yıllarında kriket sporu ile de ilgilenmişti. 1995 yılında Sutapa Sikdar ile evlenen Irrfan Khan'ın 2 çocuğu bulunmaktadır.

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