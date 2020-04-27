Sağ Salim filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Sağ Salim film oyuncu kadrosu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan Sağ Salim filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Sağ Salim filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Sağ Salim filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Film oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf biridir. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak geçimini sağlamaktadır. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi ve ceset dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Yapımcılığını, yönetmenliğini Ersoy Güler'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, Korhan Uğur, Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Burçin Bildik, Fulya Zenginer, Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, Murat Akkoyunlu, Kenan Ece, Kamil Güler, Yakup Yavru, Tevfik İnceoğlu, Orçun Kaptan gibi usta isimler yer alıyor.

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