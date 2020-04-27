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Sağ Salim filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler? Sağ Salim film oyuncu kadrosu

Sağ Salim filmi konusu nedir?
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına almış durumda. Karantina esnasında izlenebilecek güzel komedi filmleri arasında yer alan filmi hakkında birçok araştırma yapılıyor. Peki, Sağ Salim filmi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Film oyuncuları, konusu gibi birçok detay internet aracılığı ile araştırılanlar arasında yer alıyor.

SAĞ SALİM KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf biridir. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak geçimini sağlamaktadır. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den 'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi ve ceset dolu yolculuk başlar.

SAĞ SALİM OYUNCULARI

Yapımcılığını, yönetmenliğini 'in üstlendiği filmin yazar kadrosunda Güler'in yanı sıra Alper Erze, , Şeyda Delibaşı isimleri yer alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda , , Alper Saldıran, Hüseyin Avni Danyal, , Kenan Ece, Kamil Güler, Yakup Yavru, Tevfik İnceoğlu, Orçun Kaptan gibi usta isimler yer alıyor.

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