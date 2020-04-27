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Everest filminin konusu ne? Everest filmi gerçek mi? Everest filmi oyuncuları kimler?

Everest filmi gerçek mi?
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi kendisini karantina altına aldı. Karantina esnasında izlenebilecek güzel arayışına girenler filmi hakkında araştırma yapıyor. Peki, Everest filminin konusu ne? Everest filmi gerçek mi? Everest filmi oyuncuları kimler?

Başrollerindeki ünlü isimlerle de oldukça dikkat çeken yapım 'e tırmanmak isteyen iki dağcı ekibinin yaşadığı olayları ve macerayı konu alıyor. Birçok kişi "Everest filmi konusu gerçek mi, oyuncuları kimler?" gibi sorulara yanıt arıyor.

EVEREST FİLMİ KONUSU GERÇEK Mİ?

Everest'e tırmanmakta olan iki ayrı dağcı ekibinin karşılaştığı gerçek bir hiayedir. Kar fırtınası her zamankinden daha şiddetlidir ve herkes için büyük bir hayat mücadelesi başlamış olur. 1996 yılında Everest'te meydana gelen gerçek bir hikayeden konusunu almaktadır.

EVERESET FİLMİ OYUNCU KADROSU

Filmin başrollerini ise Jason Clarke, Ang Phula Sherpa, Thomas M. Wright, Martin Henderson gibi ünlü isimler paylaşıyor.

EVEREST DAĞI NEREDE?

Everest dağı Dünya üzerindeki en yüksek rakıma sahip dağdır. Everest dağı Nepal ile ülkelerinin sınırında yer almaktadır.

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