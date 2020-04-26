Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?
Dijital video paylaşım sitesi Youtube'da akustik şarkılarıyla ünlenen Onurcan Özcan'ın yaşamı merak konusu oldu. 2018 yılında hayatını kaybeden genç şarkıcı neden öldü? Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler?
Youtube'da kendi şarkılarını seslendirdiği videolar ile ünlenen Onurcan Özcan'ın hayatı merak konusu oldu.
ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?
Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca hit almıştır. 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdir. Onurcam Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.
ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?
Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. Şile'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi.
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