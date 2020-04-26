26 Nisan 2020, Pazar

HABERLER

Onurcan Özcan kimdir? Onurcan Özcan şarkıları neler? Onurcan Özcan neden öldü?

Onurcan Özcan kimdir?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

Dijital video paylaşım sitesi 'da akustik şarkılarıyla ünlenen 'ın yaşamı merak konusu oldu. 2018 yılında hayatını kaybeden genç şarkıcı neden öldü? Onurcan Özcan kimdir? Şarkıları neler?

'da kendi şarkılarını seslendirdiği videolar ile ünlenen 'ın hayatı merak konusu oldu.

ONURCAN ÖZCAN KİMDİR?

Yirmi bir yaşındaki besteci, solist ve söz yazarı Onurcan Özcan, YouTube'da yayınladığı videolar milyonlarca hit almıştır. 2018 yılında gençler arasında popüler olan bir isimdir. Onurcam Özcan, özellikle "Yaramızda Kalsın", "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş kitleler tarafından tanınıyordu.

ONUR CAN ÖZCAN NEDEN ÖLDÜ?

Onur Can Özcan, 2018 yılında içinde bulunduğu teknenin batması sonrası hayatını kaybetmişti. 'den denize açılan fiber teknenin batması sonucu 21 yaşında hayatını kaybeden Onurcan Özcan'ın cenazesi, 'da defnedildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Kim Milyoner Olmak İster'de Tarzan sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de Tarzan sorusu!
Yeni tip corona virüsü Covid-19 nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare! Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nasıl yayıldı? Gündemi sarsan o kare!
Bakan Koca açıkladı! İşte son durum... Bakan Koca açıkladı! İşte son durum...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör