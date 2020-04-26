26 Nisan 2020, Pazar

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İsveç'te tedavi edilmeyen Emrullah Gülüşken Türkiye'ye getirildi! Kızı Leyla sosyal medyadan seslenmişti!

İsveç'te tedavi edilmeyen Türk Türkiye'ye getirildi!
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Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 Giriş Tarihi: 26.04.2020

'te Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı , "Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi. Ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımda bulundu. Emrullah Gülüşken ve ailesi Türkiye'ye getirildi.

'te yeni tip coronavirüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmediği için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızı , "Hiçbir devletin bunu yapabileceğini düşünmüyorum. Tek bir devlet bunu yapabilirdi, o da kendini gösterdi, o devlet Türkiye." dedi. İsveç'in Malmö kentinde Covid-19 testi pozitif çıkan ancak tedavi edilmeyerek eve geri gönderilen Emrullah Gülüşken'in kızlarının sosyal medyadan sesini duyurması üzerine harekete geçen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsveç'e ambulans uçak gönderilmesi talimatı verdi.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN PAYLAŞIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan 'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadesini kullandı. , sosyal medya hesabı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İsveç'in Malmö kentinde yeni tip corona virüsü testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi edilmeyerek eve gönderilen 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken'in 4 çocuğuyla Türkiye'ye getirilmesi için gönderilen ambulans uçağın İsveç'ten Türkiye'ye hareket ettiğini bildirdi.
Gülüşken'in ambulans uçağa bindirilme fotoğrafını da paylaşan Bakan Koca, "Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç'ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara'da olacak. Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek." ifadelerine yer verdi.

EMRULLAH GÜLÜŞKEN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Emrullah Gülüşken ve çocuklarını taşıyan ambulans uçak, saat 13.30'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Uçağın iniş yapmasının ardından koruyucu kıyafetli sağlık görevlileri uçak içerisine girdi. Emrullah Gülüşken ve çocukları, yapılan kontrollerin ardından havalimanında bekletilen ambulanslarla Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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