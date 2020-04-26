Corona virüsünü yenen Tom Hanks ve eşi İmmun plazma bağışında bulunacak!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yakalanan dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi bu salgın hastalığı yenmeyi başarmışlardı. Ünlü çift aldıkları kararla herkesin takdirini kazanmayı başardı. Ünlü çift immun plazma bağışı yapacağını açıkladı.

Corona virüsü salgınına yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi yeni tip Corona virüse (Covid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Corona virüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

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