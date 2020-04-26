26 Nisan 2020, Pazar

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Corona virüsünü yenen Tom Hanks ve eşi İmmun plazma bağışında bulunacak!

Corona virüsünü yenen Tom Hanks ve eşi İmmun plazma bağışında bulunacak!
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgınına yakalanan dünyaca ünlü oyuncu ve eşi bu salgın hastalığı yenmeyi başarmışlardı. Ünlü çift aldıkları kararla herkesin takdirini kazanmayı başardı. Ünlü çift bağışı yapacağını açıkladı.

salgınına yakalanan ünlü oyuncu ve eşi yeni tip Corona virüse (Covid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Corona virüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.

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