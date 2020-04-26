26 Nisan 2020, Pazar
BİZE ULAŞIN
Corona virüsünü yenen Tom Hanks ve eşi İmmun plazma bağışında bulunacak!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına yakalanan dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi bu salgın hastalığı yenmeyi başarmışlardı. Ünlü çift aldıkları kararla herkesin takdirini kazanmayı başardı. Ünlü çift immun plazma bağışı yapacağını açıkladı.
Corona virüsü salgınına yakalanan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi yeni tip Corona virüse (Covid-19) aşısı geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak için kan ve plazma bağışında bulunmak için gönüllü oldu. Hanks, bir podcast için yaptığı açıklamada, Corona virüs ile mücadele konusunda ne yapabileceklerini düşünürken plazma bağışının akıllarına yattığını söyledi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
HABERLER HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...