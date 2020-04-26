26 Nisan 2020, Pazar

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan Leyla ile telefonda görüştü!
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. 'te yaşayan Türk vatandaşı 'in Türkiye'ye getirilmesinin ardından Başkan kızı ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, "Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'ten uçakla Türkiye'ye getirilen 'in kızı ile telefonda görüştü. İsveç'te Covid-19 teşhisi konan ancak tedavisi yapılmayan Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

BAŞKAN ERDOĞAN LEYLA GÜLÜŞKEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Başkan , Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.

Başkan Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:

"Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."

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