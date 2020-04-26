Başkan Recep Tayyip Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen corona virüsü hastası Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla ile telefonda görüştü
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. İsveç'te yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in Türkiye'ye getirilmesinin ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, "Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten uçakla Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı Leyla Gülüşken ile telefonda görüştü. İsveç'te Covid-19 teşhisi konan ancak tedavisi yapılmayan Türk hasta Emrullah Gülüşken ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.
BAŞKAN ERDOĞAN LEYLA GÜLÜŞKEN İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Leyla Gülüşken ile yaptığı görüşmede, tıbben üzerlerine ne düşerse yerine getireceklerini söyledi.
Başkan Erdoğan, görüşmede şunları kaydetti:
"Bu devlet, milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz."
Bugün İsveç'ten uçak ambulans ile ülkemize getirdiğimiz Emrullah Bey'in kızı Leyla kardeşimle telefonda görüştüm. Yaşadığı mutluluğu paylaşmayı bizlere nasip eden Allah'a şükürler olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 26, 2020
Bu devlet, Milletinin mecnunudur. Sevdiği gurbet elde olsa da onu asla yalnız bırakmaz... pic.twitter.com/auyeWS8P49
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