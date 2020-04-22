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Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye getirildi mi? Bakan açıkladı...

Yurt dışındaki Türk vatandaşları ülkeye getirildi mi?
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Güncelleme Tarihi: 22.04.2020 Giriş Tarihi: 22.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgını sebebiyle, yurt dışında yaşayan birçok Türk vatandaşının ülkeye getirilmesi hakkında ve (AB) Başkanı açıklama yaptı. Peki, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ülkeye getirildi mi?

ve (AB) Başkanı , "Covid- 19 Sürecinde Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri" konulu webinar programında açıklamalarda bulundu.

Kaymakcı, krizin başından itibaren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun talimatıyla, Covid-19'a ilişkin bir "Koordinasyon ve Destek Merkezi"nin oluşturulduğunu ve merkezin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın olduğunu hatırlattı.

Kıran'ın oluşturduğu güçlü yapı içinde bir grubun vatandaşlarla, bir başka grubun ilaç ve tıbbi malzeme talepleriyle, bir diğer grubun ise ulaştırma sorunları ve sınır kapılarıyla ilgilendiğini söyleyen Kaymakcı, Bakanlık bünyesindeki çağrı merkezinin de vatandaşlara destek vermeye devam ettiğini vurguladı.

YURT DIŞINDAKİ TÜRK VATANDAŞLARI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Mİ?

Sayıların, vatandaşların büyükelçilik ve başkonsolosluklara başvurmasıyla belirlendiği ve seferlerin Türk Hava Yolları ve Ulaştırma Bakanlığı iş birliğinde başlatıldığını anlatan Kaymakcı, şu bilgileri aktardı:

"Biz sadece kendi vatandaşlarımızı getirme değil, Türkiye'de bulunan başka ülkelerin vatandaşlarının da kendi ülkelerine dönmelerine yardımcı olduk. Hatta bazı uçaklarımızı çift yönlü kullandık. Buradan yabancı ülke vatandaşlarını ilettik, Türkiye'ye de vatandaşlarımızı getirmiş olduk. Bugün itibarıyla 76 ülkeden 32 bin civarında vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Türkiye'den de 175 bin civarında yabancı ülke vatandaşı ayrılmış durumda." ifadelerini kullandı.

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