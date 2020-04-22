Milli Eğitim Bakanlığı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizleri! 23 Nisan 100. yıl marşı sözleri

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları evden yapılacak. MEB tarafından yapılan açıklamada çocuklar evden 23. Nisan 100. yıl marşını okuyacak. Ayrıca 23 Nisan'da çocukları sürprizler bekliyor. Peki, 23 Nisan 100. yıl marşı sözleri ne?

Corona virüsü salgını sebebiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerden kutlamak zorunda kalacağız. Konu hakkında MEB'in haızırladığı sürpriz dolu program ve 23 Nisan 10.. yıl marşı merak konusu oldu.

MEB'DEN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ

MEB resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100'üncü yıl coşkusuyla kutlamak için hazırlıklar tamamlandı. Sabah 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'i ziyaret edecek olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan sabahı saat 09.30'da tüm çocukları TRT EBA TV ekranlarına davet etti. Bakan Ziya Selçuk, "Bayramın neşesini yaşatacak, niye önemli olduğunu her eve, her çocuğumuza anlatacak bir programımız var." dedi.

Corona virüsü önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, bu yıl okul bahçelerinde değil, evlerde yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl çoşkusunu, TRT EBA TV ekranları aracılığıyla her eve taşımak için kapsamlı bir hazırlık yaptı. Bayram öncesinde evleri süslemek için önerilerin yer aldığı kısa etkinlik programları yer bulurken, bayram özel yayını 23 Nisan sabahı 09.30'da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak ve tüm gün devam edecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl programı, hem bu bayramın anlamını kavramak hem de neşesini hissetmek için özenle hazırlandı.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Yayını"nda, yarışma, çizgi film, gösteri, müzik, sihirbazlık, gölge oyunu, çocuklardan mesajlarla dolu rengârenk bir bayram kuşağı olacak.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bayram sabahı 08.30'da tüm çocuklar adına Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda olacak.

Anıtkabir ziyareti sonrasında ise TRT EBA TV özel yayını başlayacak.

Bakan Selçuk, TRT EBA ekranlarında 1. Meclis'ten çocuklara seslenecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılına yakışır bir kutlama planladıklarını belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hazırl��kları şöyle anlattı: "Bayram sabahı saat tam 09.30'da tüm çocuklarımı TRT EBA TV ekranlarına davet ediyorum. Yüreklerimizin birlikte attığından hiç kuşkum yok. O nedenle bu coşkuyu el eleymiş gibi yaşayacağız. Rengârenk bir program kuşağıyla bayramın neşesini, her evdeki çocuğumuza iletecek, neden önemli olduğunu anlatacağız."

81 İLDE YAPILACAK KUTLAMA PROGRAMI

23 Nisan Perşembe günü saat 09.00'da İl/İlçe Millî Eğitim Müdürleri tarafından çelenk koyma töreni yapılacak.

Saat 13.00'te 81 ildeki tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden 100. Yıl Marşı yayınlanacak.

Saat 21.00'de; TBMM Başkanlığı'nın İstiklal Marşı etkinliğine katılım sağlanarak 81 ildeki (okul öncesi, ilkokul ve ortaokullarda) tüm resmî/özel okul ve kurumlarda okul hoparlörlerinden İstiklâl Marşı yayınlanacak.

23 NİSAN 100. YIL MARŞI SÖZLERİ NE?

23 Nisan 100. Yıl marşı çocuklar tarafından evde okunacak. 23 Nisan 100. yıl marşı sözleri şu şekilde;

Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

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