SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel vaka sayısı açıkladı! Türkiye'de corona virüsünde son durum ne?

Corona virüsüyle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı corona virüsü Bilim Kurulu, video konferans yöntemiyle saat 17.00'de bir kez daha toplandı. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Bakan Koca bugün 37 bin 535 test yapıldığı bu testlerden 3 bin 83'ünün pozitif çıktığını, 117 vatandaşımızın da hayatını kaybettiğini duyurdu.

Coronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayı öncesi son durumu görüşmek için video konferans yöntemi ile bir kez daha toplandı. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalar bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları;

Mücadelenin görünmeyen kahramanları bu mücadeleye güven duyanlardır.

Bu mücadelenin sonucuna güveniyorsunuz. Paylaştığımız bilgilerin sağlam olduğunu biliyorsunuz. Bu güveni zedeleyecek sözlerin, iddiaların sahibi ise bilerek, bilmeyerek tedbirleri tehlikeye atıyor.

Bugün toplam 37.535 test yapıldı 3.083 vaka tespit edildi, 117 hasta hayatını kaybetti.

İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/nT4YDALpId — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 22, 2020

ÜRKİYE'DE ÖLÜM ORANI 2,3



Ülkemiz çok iyi durumda. Her üç yataktan sadece bir tanesi doludur. Avrupa'da bütün yatakları dolu halde olduğu düşünüldüğünde aradaki fark çok net görülmüş olacaktır.

Vakaların zatürre olma oranı düştü.

Türkiye'de ölüm oranı 2,3.

Dünyada artan ama Türkiye'de stabilleşen tabloyu görüyoruz.

İngiltere'nin dünya ortalamasında ne kadar üstüne çıktığı görülmüş oluyor.

İtalya'da ise dünya ortalamasını yükselten dramatik bir artışa sahip. Sağlık altyapısı çöktüğü için burada vefat oranlarının çok yükseldiğini görüyoruz.

ABD ise diğer bütün ülkelerden farklı seyretti. Dünya ortalamasının aniden üstüne çıkıp ortalama yükseltti, bu altına düşme sonrası yeniden yükseliş içinde olduğunu görmüş oluyoruz.

Bizim yoğum bakım hasta sayımızda son günlerde düşüş olmakta.



YÜZDE 8'İ 60 YAŞINDAN KÜÇÜK

Hayatını kaybedenlerin yüzde 8'i 60 yaşından küçük ve başka hastalığı olmayan kimseler. Tedbiri her yaş grubundan bırakmamak gerekiyor.

Türkiye'de hastalığın seyri öngördüğümüz şekilde devam ediyor.

Bayram ve sonrasında kademeli olarak normalleşme sürecine geçebilmemiz tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır.

İzolasyondan, sosyal mesafe kuralından taviz vermemeliyiz.

Sokağa çıkma yasağını harfiyen uygulamalıyız.

VİRÜSÜN MUTASYONA UĞRAMASI



Türkiye'de benzer şekilde virüsün izole edildiğini söylemiştim. Farklı mutasyonların farklı bölgelerde olduğunu biliyoruz. Bu mutasyonun ve bulaşıcılığını çok etkilemediği şeklinde. Önümüzdeki günler mutasyonla ilgili daha detaylı sonuçlar elimizde gelmiş olur. Bu mutasyonların varlığı söz konusu.

AŞI ÇALIŞMALARI



Türkiye'deki aşı çalışmaları daha önce de söylediğim şekliyle 6 merkezde devam ediyor. 3 merkezde virüsün izolasyonu sağlandı. Dünyadaki gelişmeler ki bu anlamda insanlara uygulanma noktasında yol aldığını söyleyen İngiltere oldu. Bugün İngiltere Sağlık Bakanı ile görüştüm. Bundan sonraki süreçte hem İngiltere'nin hem bizim bilim insanlarımızın bilgi alışverişi olacak. Aşı ile ilgili konuyu sorduğumuzda yarın için uygulanacağını her şey iyi giderse Eylül'den önce kullanımının söz konusu olmadığını ifade ettiler.

NORMALLEŞME VE İKİNCİ DALGA TEHLİKESİ



Özellikle her defasında söylüyoruz, tedbirlere sıkı sıkıya uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. Temas, mesafe ve izolasyon kurallarına harfiyen uymamız gerekiyor. Eğer bu anlamdaki tedbirlere uyarsak önümüzdeki takvimi daha rahat söyleme imkanımız olabilir. Bu dönemi özellikle bu kurallara uyma noktasında bir gayret içerisinde geçirelim diye söylüyoruz. Bu çerçevede olmaya devam ederse yeni bir dalga beklemiyoruz. Bazı illerimizin yer yer daha riskli olduğunu biliyoruz. Bazı illerimizde daha farklı yaklaşımlar içinde olabiliriz.

Bahsettiğiniz haber Türkiye karşıtlığı üzerine kurgulanmış haber ve biz bugüne kadar şeffaf bir şekilde bütün bilgilenmeleri DSÖ'ye, DSÖ'nün istediği şekliyle verdik. Salgının beşinci ayına giriyoruz ve dünya bu iki kodla bildirim yapmıyordu. Dünya doğrulanmış corona koduyla bilgilendirmeyi yapıyordu. PCR testini yapamayan ülkelerin olduğunu, bu ülkelerin bu bildirimi nasıl yapacağı sorusu gündeme geldi. PCR testinin yapılamadığı yerler için ikinci kod tanımlaması yapıldı.

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