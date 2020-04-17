Yeni Instagram fenomeni Jhonny Depp! Jhonny Depp Instagram açtı 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaştı! Jhonny Depp Kimdir? Kaç yaşında?

Birçok filmde başrol oynayan müzisyen, oyuncu ve yapımcılık yapan dünyaca ünlü film yıldızı Jhonny Depp Instagram hesabı açtı. Jhonny Depp 1 saatte 1 milyon takipçiye ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Birçok kişi hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Jhonny Depp kimdir? Kaç yaşında?

Dünyaca ünlü oyuncudan yeni bir rekor geldi. Jhonny Depp Instagram'da yeni hesap açtı. Hayranları 1 saat içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşmasını sağladı. Jhonny Depp'in Instagram açması dünyanın gündemine oturdu. Birçok kişi hayatı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

JHONNY DEPP KİMDİR?

Johnny" Depp 9 Haziran 1963'te ABD'de doğmuştur. Jhonny Depp, oyuncu, yapımcı ve müzisyendir. En İyi Erkek Oyuncu dalında bir Altın Küre ve bir SAG ödülü bulunmatadır. 1980'lerin televizyon dizisi 21 Jump Street'de gösterdiği performansla şöhretini arttırmıştır.

1986'da Oliver Stone'un Vietnam Savaşı filmi Müfreze'de yardımcı bir rol ile başlamıştır. Bunun ardından romantik-kara fantezi türlerindeki Makas Eller'de (1990) başrolü oynayan Depp, "gerçek hayatta rastlanamayacak" rolleri canlandırmayı üstlenmektedir. Ardından Hayalet Süvari (1999), Karayip Korsanları ve devam filmleri, fantastik film Charlie'nin Çikolata Fabrikası (2005) gibi dev yapımlarda yer alan Depp, fantastik film Alis Harikalar Diyarında (2010) ve Rango'da (2011) başrollerde yer alarak gişe başarısı yakaladı. Yönetmen, yapımcı ve aynı zamanda arkadaşı olan Tim Burton'la birlikte dokuz filmde işbirliği yaptı. Depp, 75 milyon dolarlık kazancıyla 2012 Guinness Dünya Rekorları'nda en çok para alan oyuncu olarak listeye alındı. 2015 yılında Disney Efsanesi olarak kabul edildi.

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