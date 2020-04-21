Ücretsiz izin maaş desteği nasıl alınır?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında işçi çıkartmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılanlar için ekonomik destek sağlanıyor. Peki, ücretsiz izin desteği nasıl alınır?

Corona virüsü salgınında işçi çıkarmak yasaklansa da ücretsiz izine çıkarılmak hala serbest. Durum böyle olunca ücretsiz izine çıkarılan işçilere maaş desteği sağlanıyor. 3 ay boyunca aylık şekilde alınacak olan destek hakkında detaylar sizlerle...

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE KADAR?

Ücretsiz izin maaş desteği 1170 TL. İşveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Ücretsiz izin maaş desteği ilk etapta 3 ay boyunca aylık şeklinde verilecek. Ancak, gerek görüldüğü takdirde Başkan Erdoğan tarafından 6 aya kadar uzatılabilecek.

ÜCRETSİZ İZİN MAAŞ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretsiz izin maaş desteği başvurusu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

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