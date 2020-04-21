Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu trafik kazasında öldü
Futbol camiası corona virüsü salgını sebebiyle şoktayken yeni bir şok daha yaşandı. Eskişehirspor'un genç oyuncusu Kaan Öztürk 20 yaşında trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Birçok kişi arama motorlarında Kaan Öztürk hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kaan Öztürk kimdir?
Eskişehirspor'un 20 yaşındaki genç oyuncusu Kaan Öztürk trafik kazasında yaşamını yitirdi. Futbolseverler Kaan Öztürk'ün yaşamı hakkında araştırma yapıyor. Kaan Öztürk'ün yaşamı ve kariyeri hakkında tüm detaylar...
KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?
Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 tarihinde dünyay geldi. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında da forma giydi. Eskişehirspor'un altyapısından yetişip, A takıma yükseldi. 20 yaşındaki Kaan Öztürk, merkez orta saha pozisyonunda başarılı bir performans sergiliyordu. Alt yapı dahil sadece Eskişehirspor'un formasını giyen Kaan Öztürk, 2018'de U18 takımına ardından da U21 takımına yükseldi. Kaan Öztürk geçtğimiz akşam geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor'ndan yapılan açıklamada "Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.." ifadeleri kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...