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Kaan Öztürk kimdir? Eskişehirspor'un 20 yaşındaki oyuncusu trafik kazasında öldü

Kaan Öztürk kimdir?
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

Futbol camiası corona virüsü salgını sebebiyle şoktayken yeni bir şok daha yaşandı. 'un genç oyuncusu 20 yaşında trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Birçok kişi arama motorlarında Kaan Öztürk hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kaan Öztürk kimdir?

'un 20 yaşındaki genç oyuncusu trafik kazasında yaşamını yitirdi. Futbolseverler Kaan Öztürk'ün yaşamı hakkında araştırma yapıyor. Kaan Öztürk'ün yaşamı ve kariyeri hakkında tüm detaylar...

KAAN ÖZTÜRK KİMDİR?

Kaan Öztürk 11 Nisan 2000 tarihinde dünyay geldi. Genç futbolcu, Eskişehirspor'un U19 takımında da forma giydi. Eskişehirspor'un altyapısından yetişip, A takıma yükseldi. 20 yaşındaki Kaan Öztürk, merkez orta saha pozisyonunda başarılı bir performans sergiliyordu. Alt yapı dahil sadece Eskişehirspor'un formasını giyen Kaan Öztürk, 2018'de U18 takımına ardından da U21 takımına yükseldi. Kaan Öztürk geçtğimiz akşam geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. Eskişehirspor'ndan yapılan açıklamada "Çok üzgünüm. Kulubumuz profesyonel futbolcusu Kaan Öztürk kardeşimiz dün gece trafik kazasında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başımız sağolsun.." ifadeleri kullanıldı.

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