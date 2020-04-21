21 Nisan 2020, Salı

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SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Bakan Koca açıkladı! İşte güncel vaka sayısı...
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

Son dakika haberine göre, , sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre 21 Nisan tarihinde yapılan 39 bin 429 corona virüsü testinden 4 bin 611'i pozitif çıktı, 119 kişi hayatını kaybetti, 1488 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 4 bin 611 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 119 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 95 bin 591, can kaybının 2 bin 259 olduğunu bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan " Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, da Twitter hesabından paylaştı.

Veriler bize şunu söylüyor: Ümitsiz olma, rehavete kapılma. Unutmayalım ki bu ikisi virüsten daha tehlikeli. Tedbirlere ısrarla uymaya devam edelim. Temas, mesafe, izolasyon. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/TZt5DyV2mX

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