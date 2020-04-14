DGS 2020 ne zaman yapılacak? DGS 2020 ertelendi mi? DGS 2020 başvuru...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını sebebiyle birçok sınav ertelendi. Üniversite eğitimlerini 2 yıllık önlisans bölümlerinde tamamlayan öğrencilerin eğitimlerini Lisans programlarına tamamlamak için DGS sınavına girmeleri gerekiyor. Peki, DGS 2020 ne zaman yapılacak? Ertelendi mi? Detaylar haberimizde...

Corona virüsü salgını sebebiyle birçok sınav ertelendi. Öğrenciler sınav başvuru tarihleri, sınav müfredatı ve sınav tarihleri hakkında birçok araştırma yapıyor. Önlisans programlarından mezun olan kişilerin Lisans programlarına geçmesini sağlayan DGS sınavı hakkında merak edilen konular arasında sınavın ertelenip ertelenmediği geliyor.

2020 Dikey Geçiş Sınavı için başvuru tarihleri bekleniyor. Corona virüsü salgını nedeni ile ÖSYM sınav takvimi güncellenmiş ve ertelenen sınavlar arasında DGS sınavı da yer almıştı.

DGS 2020 NE ZAMAN?

Normal şartlarda Temmuz ayında yapılması gereken DGS sınavı 9 Ağustos 2020 tarihine ertelendi. Dikey Geçiş Sınavı (DGS)'na girecek olan ön lisans öğrencileri sınavı kazanmaları halinde 4 yıllık lisans programına geçiş yapabiliyor. Giriş belgelerini temin etmek isteyen adaylar sınav tarihinden yaklaşık 1 hafta önce ÖSYM internet sitesinden temin edebilecekler.

DGS BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ Mİ?

ÖSYM DGS başvuru tarihlerini henüz açıklamadı. DGS başvuru tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

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