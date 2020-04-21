21 Nisan 2020, Salı

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ABD'den Hadis-i şerif ile corona virüsü önlemi! Reklam panolarında HZ. Muhammed (S.A.V) hadisi ile uyarılar yapıldı

ABD'den Hadis-i şerif ile corona virüsü önlemi!
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Güncelleme Tarihi: 21.04.2020 Giriş Tarihi: 21.04.2020

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok insanın ölümüne sebep oldu. 'de corona virüsü salgınına farklı bir önlem alındı. Büyük çoğunluğu Hristiyan insanlardan oluşan ABD'de reklam panolarında (S.A.V) hadis-i şerifi ile uyarılarda bulunuldu. Peki, ABD'de hangi hadis ile önlem alındı?

'de salgını ile mücadele kapsamında 'in salgın hastalıklar hakkındaki hadisleri reklam panolarında yayınlandı. 'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınının en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen ABD'de Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili olan hadisini yayınlandı.

ABD'DE HANGİ HADİS İLE UYARI YAPILDI?

ABD'nin Chicago kentinde bir reklam panosunda Hz. Muhammed'in salgın hastalıklar ile ilgili hadisi kullanıldı. Panoda Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba ve benzeri, herhangi bir bulaşıcı hastalık olduğunu işittiğiniz zaman, o yere girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde böyle bulaşıcı bir hastalık varsa, oradan da çıkıp kaçmayınız" hadis-i şerifi corona virüse karşı vatandaşları uyarmak amacıyla kullanıldı. Reklam panosunda "Ellerinizi sık sık yıkayın. Salgın hastalık olan yerlere gitmeyin. Bulunduğunuz yerde salgın hastalık varsa ayrılmayın" ifadelerine yer verildi.

Corona virüsü laboratuvarda mı üretildi? haberin devamı

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