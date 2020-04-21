23 Nisan'da ATV ve TRT'ye video nasıl gönderilir? Çocuklar 23 Nisanda buluşuyor!

ATV ve TRT 23 Nisan'da çocukları ekranlarda buluşturuyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanla kutlanacak. Corona virüsü salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı olan bayrama tüm vatandaşlarımız balkon ve camlardan destek vericek. ATV ve TRT'ye video göndermek isteyenler ise Google'da arama yapmaya başladı. Peki, ATV ve TRT1'e video nasıl gönderilir?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl corona virüsü sebebiyle evlerinde geçirmek zorunda olan çocuklar için Atv ve TRT'den güzel haber geldi. Bu yıl çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajlarını ATV ve TRT ekranından tüm Türkiye'ye duyuracak!

ATV'YE VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?

En güzel kırmızı ya da beyaz kıyafetinizi giyin. Elinize Türk bayrağını alın. 23 Nisan mesajınızı, şiirinizi, dansınızı videoya alın ya da çizip, boyadığınız bir resmin fotoğrafını çekin, www.atv.com.tr adresinde yer alan form ile birlikte gönderin. atv video gönderme işlemleri 22 Nisan 2020 tarihine kadar yapılabilecek.

TRT'YE VİDEO NASIL GÖNDERİLİR?

TRT, bu özel yayına katkıda bulunacak çocuklara bazı çekim tavsiyeleri de paylaştı.

"Çocuklar çekim yapmadan önce iyi hazırlanmalı. Güneşi ya da herhangi bir ışık kaynağını arkanıza değil önünüze alın. Böylece sahnedeymiş gibi gözükebilirsiniz. Videonuzu çeken kişi telefonu dik değil yatay tutmalı. Bu sayede televizyonda daha net seyredilebilirsiniz. Etrafta gürültü olmamasına dikkat edin. Sessiz bir ortamda kendi sesinizi daha net duyurabilirsiniz." ifadeleriyle çocuklara çekim öncesi tavsiyeler verildi. 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT1 özel yayınında ve TRT Çocuk'ta gün boyu yayınlanacak.

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