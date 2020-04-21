21 Nisan 2020, Salı

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Kim Milyoner İster'de "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir? sorusu gündeme oturdu!

Kim Milyoner İster'de Orhan Veli sorusu gündeme oturdu
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Giriş Tarihi: 21.04.2020

'nin sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de sorusu gündeme oturdu. ATV'nin fenomen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster corona virüsü sebebiyle seyircisiz çekildi. Yarışmada en dikkat çeken soru "Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?" sorusu oldu.

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ekranlarında izleyicisiyle buluştu. 'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan bir soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve '''nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

Orhan Veli'nin "Ben Orhan Veli" dizesiyle başlayan şiirinde "çok severim" ve "hele bayılırım" dediği yiyecekler hangileridir?

A)Pilav ve kuru fasulye

B)İşkembe ve kazandibi

C)Hamsi ve mısır ekmeği

D)Ispanak ve puf böreği

CEVAP: D

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