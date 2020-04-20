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Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar kaçta açılıyor? Halbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Bankaların çalışma saatleri değişti!
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Güncelleme Tarihi: 20.04.2020 Giriş Tarihi: 20.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan salgını ülkemizde de etksini göstermeye devam ediyor. Bazı sektörlerde çalışan sağlığını korumak adına değişiklikler yapıldı. Bu değişiklik yapılan sektörlerden biri de bankalar oldu. çalışma saatleri değişti. Pek, bankalar kaçta açılacak? Banka çalışma saatleri ne?

salgını sebebiyle çalışma saatlerinin değiştiğini açıkladı. Yapılan açıklamada,

"Toplum sağlığının korunmasi icin Hükümetin, TC 'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün talimatları ve açıklamaları çerçevesinde, müşterilerin bankacılık işlemlerini sağlıklı olarak ve aksamadan sürdürebilmelerini teminen gerekli önlemler uygulanmaktadır.

Bu çerçevede, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından, takdiri üyelere ait olmak üzere, tavsiye niteliğindeki aşağıdaki kararlar alınmıştır:

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

Müşterilere doğrudan hizmet veren şubeler ve hizmet birimlerinin çalışma saatleri ile müşteri kabul saatleri 12:00-17:00 olarak belirlenmiştir.

İsteyen bankalar, çalışma ve müşteri kabul saatlerini esnek olarak belirleyebilecektir, bankalar, şubelerin ve hizmet birimlerinin çalışma ve müşteri kabul saatleri hakkında müşterini bilgilendireceklerdir, şube ve hizmet birimlerinde yakın temasın ve kalabalık ortamın oluşmasının önlenmesine yönelik gerekli tebdirler alınabilecektir, yüksek rikli ve kalabalık alanlardaki şubeler hizmet dışı tutulabilecektir, bankacılık hizmetlerinin dijital ortamlardan yapılması hususunda alternatif hizmet kanallarından kesintisiz hizmet verilmeye devam edilecektir.


Müşterilerimizin bankaların açıklamalarını takip etmeleri, işlemlerinde dijital kanalları kullanmaları salgınla mücadeleye çok önemli destek olacaktır.

Kamuoyunun, toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından zorunlu görülen bu önlemleri ve uygulamaları anlayışla karşılayacağına, bu sayede salgının yayılmasının önlenmesine birlikte katkı sağlayacağımıza inanıyoruz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadeleri kullanıldı.

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