SON DAKİKA: Türkiye'de corona virüsü vakası sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 40 bin 520 corona virüsü testinden 3 bin 783'ü pozitif çıktı, 121 kişi hayatını kaybetti, 1822 hasta da iyileşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 18 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatteki verilere göre, 3.783 kişiye koronavirüs tanısı konuldu. 121 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti.

TOPLAM TEST SAYISI 600 BİNE YAKLAŞTI

Bugün 40.520 kişiye koronavirüs testi yapılmasıyla birlikte toplam test sayısı 598.933'e çıktı.

İYİLEŞENLERİN SAYISINDA ARTIŞ

Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre bugün 1.822 kişi şifa buldu. Toplamda iyileşen kişi sayısı 10.453 oldu.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.

Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JlmrSmkUyf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2020

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