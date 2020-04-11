Corona virüsüne çözüm bulundu mu? Fransa'da Klorokin tedavisi uygulanan hastaların yüzde 91,7'si iyileşti! Klorokin nedir?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına aldı. Özellikle Amerika ve Avrupa'da birçok kişi corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi. Fransa'dan gelen son dakika haberi tüm dünyada umutlanmaya sebep oldu. Klorokin'in daha önce de corona virüse çözüm olabileceği konuşuluyordu. Fransa'da klorokin ile tedavi olan hastaların yüzde 91,7'si iyileşti.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.

Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

KLOROKİN NEDİR?

Klorokin, sıtma hastalığının etkili olduğı bölgelerde, sıtmayı önlemek ve tedavi etmek amacıyla kullanılır. Bazı sıtma tipleri, farklı veya ek ilaçlar gerektirebilmektedir. Bu ilaçlar bazen romatoid artrit, lupus eritematozus ve bağırsakların dışında meydana gelen amebiyaz için kullanılabilmektedir. Bu ilaç ağız yoluyla alınmaktadır. 2020 yılı itibariyle yeni tip corona virüsü (Covid-19) tedavisinde deneysel olarak kullanılmaktadır. Ancak bu ilaç birçok yan etki içerebilmektedir. İlacın kas problemleri, iştahsızlık, ishal ve deri döküntüsü yer alır. Ciddi yan etkiler arasında görme problemleri, kas hasarı, epileptik nöbetler ve düşük kan hücresi seviyeleri gibi yan etkileri bulunmaktadır. Klorokin, 4-Aminokinolin ilaç sınıfının bir üyesidir. Kırmızı kan hücresi içinde yer alan aseksüel sıtmaya karşı etkilidir. İlaç Amerika Birleşik Devletleri'nde, doz başına yaklaşık 5,30 dolar tutmaktadır.

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