Corona virüsü ne zaman pik yapacak? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca açıkladı Pik nedir? Pik noktası nedir?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını tüm dünyada birçok insanın ölümüne sebep oldu. Tüm dünyada bilim insanları corona virüse karşı aşı ve ilaç bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Her gün corona virüsü hakkında bilgilendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda devamlı olarak virüsün pik noktasından bahsediyordu. Peki, corona virüsü salgını ne zaman pik yapacak? Pik ne demek? Pik noktası ne demek? Detaylar haberimizde...
Corona virüsü salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Salgın sebebiyle birçok önlem alındı. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları korumak amaçlı 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 18-19 Nisan günlerinde ise genel sokağa çıkma yasağı bu gece 00:00 itibariyle geçerli olacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, ilk vakadan bu yana her gün salgın hakkında bilgilendirmede bulunuyor. Bu bilgilendirmeler kapsamında pik kelimesi oldukça sık geçiyor.
CORONA VİRÜSÜ NE ZAMAN PİK YAPACAK?
Corona virüsü salgını hakkında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki günlerde de olursa şaşırmayalım demiştim. Ben özellikle altını bir kez daha çizdim şu anki tablomuz hasta artış hızımızın düştüğü, ölüm artış hızımızın durağan bir döneme girdiği. Sağlık kuruluşlarımızın yatak doluluk, yoğun bakım doluluk ve entübe yani ventilatörlerimizin doluluk oranı şu dönemde stabilleşti. Bu tablo bizim için sevindirici." ifadelerini kullandı.
PİK NEDİR? PİK YAPMAK NEDİR?
Zirve anlamına gelen "Pik" kelimesi corona virüs için en üst seviyenin yaşanıp düşüşe geçileceği kısım için kullanılıyor.
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