SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca güncel corona virüsü vaka sayısını açıkladı
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından güncel corona virüsü vakalarını açıkladı. Tabloya göre bugün yapılan 40 bin 270 corona virüsü testinden 4 bin 353'ü pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, 1.542 hasta da iyileşti.
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre 17 Nisan Cuma günü 40 bin 270 test yapıldı. Vaka sayısı 4 bin 353 oldu. 126 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 558 bin 413, toplam vaka sayısı 78 bin 546, toplam vefat sayısı 1769, toplam yoğun bakım sayısı 1845, toplam entübe hasta sayısı 1014, toplam iyileşen hasta sayısı 8 bin 631 oldu.
Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
FİLYASYON ORANIMIZ YÜZDE 97.5'E ULAŞTI
Sokağa çıkmayanlar bu savaşın görünmeyen kahramanlarıdır. Önceki toplantıda benden en çok duyduğunuz kelime Filyasyondu. Bize başarı kazandıran bu yöntemin üzerine gittik. Bunun etkisi bir kez daha görüldü. Salgın hastalık tedavisinde öteden beri bilinen bu yöntem yayılımın önünü kesmekten en etkili yoldur. Bunu yeni duysanız da ilk vakadan bu yana yürüttüğümüz bir yoldu bu. Sizlerle daha önce paylaştığım şema filyasyonun bir örneği idi. Filyasyon yüzde 97,5 oranlarına ulaştı.
CORONA VİRÜSÜ 81 İLİMİZE VE BAZI KÖYLERİMİZE KADAR ULAŞTI
Virüs 81 il ve bazı köylerimize kadar ulaştı. Vakaların temas zincirleri tespit edilerek gözetim altına alındı ve gerekli önlemler alındı. Bugüne kadar sağlık alanına yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha tespit etmiş olduk.
KENDİ ALGORİTMAMIZI OLUŞTURARAK ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ İLE BAŞARI ALDIK
Kendi tedavi algoritmamızı oluşturarak vakalara erkenden ilaç tedavisine başladık. Sosyal güvencesine bakmadan vakalarımızda tüm hastalarımıza bu işlemleri uyguladık. Erken başlanan tedavinin etkisini somut olarak gördük.
ERKEN İLAÇ TEDAVİSİ ZATÜRREYE DÖNME, ENTÜBE OLMA ORANLARIMIZI DÜŞÜRDÜ
Vakalara erken müdahale stratejimizin bir yönü bu idi. Erkenden ilaç tedavisine başlamamız sayesinde zatüreye dönme, yoğun bakım ve entübasyon oranlarımız düşmüştür.
EVDE KALMANIN SONUÇLARINI ALIYORUZ, BUNA DEVAM ETMEK ZORUNDAYIZ
Evde kalmaya mecbur olmanın zorluğunu biliyoruz. Ancak bunun sonuçlarını görüyor ve buna devam edilmesi gerektiğini düşünüyor ve milletimizden ciddiyetle bu duruma devam edilmesini talep ediyoruz.
HASTALIĞA KARŞI MÜCADELE GÜCÜMÜZ VAR
Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale şansımız, mücadele gücümüz var. Bir şüpheniz varsa hiç vakit kaybetmeyin. Size hizmet verecek gücümüz var.
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