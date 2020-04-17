Ebru Şallı'nın acı günü! Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti! Ebru Şallı kimdir? Oğlu neden öldü? Lenfoma nedir?

Ebru Şallı'nın acı günü sevenlerini yasa boğdu. Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu Pars Lenfoma hastalığı sebebiyle yaşamını yitirdi. Sosyal medyada Ebru Şallı için destek mesajları adeta yağmur oldu. Bu gelişmenin ardından Ebru Şallı'nın hayatı ve çocukları hakkında birçok araştırma yapıldı. Peki, Ebru Şallı kimdir? Ebru Şallı kaç yaşında? Ebru Şallı'nın oğlu neden öldü? Lenfoma nedir? Detaylar haberimizde...

Magazin dünyasında her zaman gündem olan Ebru Şallı, bu sefer üzücü bir haberle gündeme geldi. Ebru Şallı'nın Harun Tan ile evliliğinden olan çocukları 8 yaşındaki Pars uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Acı haber ne yazıkki geldi. Ebru Şallı'nın oğlu Pars hayatını kaybetti. Ebru Şallı'nın sevenleri yasa boğuldu. Birçok destek mesajı geldi.

LENFOMA NEDİR?

Lenfoma, lenfositlerin oluşturduğu bir kanser tipi. Lenf dokusunun habis tümörüne verilen genel bir isim. Kanser ya normal hücrelerin hızla çoğalması veya normal lenfositlere göre daha uzun süre yaşamaları ile oluşur.

EBRU ŞALLI KİMDİR?

Ebru Şallı, 15 Ocak 1977 tarihinde, İstanbul'da doğmuştur. Eski model olmasının yanı sıra oyuncu ve pilates eğitmenidir. 1995 yılı Queen of Turkey yarışmasında birinci oldu. Ebru Şallı, 1993 yılında fotomodellik yapmaya başladı. 1996 yılında Nişantaşı Kız Lisesi'ni bitirdi. Ardından üniversite eğitimine devam etti. 1997 yılında evlendiği Ozan Orhon'dan 1 yıl sonra boşandı. Ebru Şallı, Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği adlı televizyon dizilerinde yer aldı. Reyting Hamdi'de bir süre rol aldı. Harun Tan'la evlendikten sonra mankenliğe ara verdi. Bu çiftin 2004 yılında Beren adlı bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Çiftin ikinci oğlu Pars ise 2012 yılında dünyaya geldi. 1995 ile 2003 yılları arasındaki dönemde mankenlik, fotomodellik ve sunuculuk yaptı. Pilates egzersiz videosu hazırladı ve bastı. Bu video büyük tale gördü. 2006 Mayıs ayından itibaren TV 8 kanalında "Ebru'nun Mutfağı" adlı programı sundu. Beyaz TV'de "Ebruli" adlı programının sunuculuğunu yaptı.

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