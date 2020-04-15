15 Nisan 2020, Çarşamba

HABERLER

Bakan duyurdu! Borel nedir? Borel dezenfektan ne işe yarar? Bordan üretilen dezenfektan Borel tanıtıldı!

Bakan duyurdu! Borel nedir?
HABERLER
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınması gereken önlemlerin en başında geliyor. El temizliği virüsün yayılma hızını oldukça azaltıyor. Dezenfektan olarak öneriliyor. Peki, Borel nedir? ne işe yarar?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan konusunda yeni bir ürün çıkartıldı. Dezenfektan olarak kullanacağımız ve bordan üretilen tanıtıldı. Peki, Borel nedir?

BOREL NEDİR?

ile mücadele kapsamında üretilen bir dezenfektandır. 'nin yerli dezenfektanı Borel, bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımından elde edilmiştir.

BOREL'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Borel'in tanıtımına katılan Bakan Dönmez, "Corona virüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu. Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik. Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak. Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor. 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HABERLER HABERLERİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler yaşandı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da neler yaşandı?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Tam 4,4 milyon aileye yardım yapılacak! Esnaf ve Sanayicilere... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı! Tam 4,4 milyon aileye yardım yapılacak! Esnaf ve Sanayicilere...
Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı Corona virüsü aşısına gönüllü olmuştu! Aşı işe yaradı mı kendisi açıkladı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör