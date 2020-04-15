Bakan duyurdu! Borel nedir? Borel dezenfektan ne işe yarar? Bordan üretilen dezenfektan Borel tanıtıldı!
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ülkemizde birçok önlem alındı. Alınması gereken önlemlerin en başında kişisel hijyen geliyor. El temizliği virüsün yayılma hızını oldukça azaltıyor. Dezenfektan olarak Borel öneriliyor. Peki, Borel nedir? ne işe yarar?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını ile mücadelede en etkili yöntemlerden biri olan kişisel hijyen konusunda yeni bir ürün çıkartıldı. Dezenfektan olarak kullanacağımız ve bordan üretilen Borel tanıtıldı. Peki, Borel nedir?
BOREL NEDİR?
Corona virüs ile mücadele kapsamında üretilen bir dezenfektandır. Türkiye'nin yerli dezenfektanı Borel, bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımından elde edilmiştir.
BOREL'İN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Borel'in tanıtımına katılan Bakan Dönmez, "Corona virüsle mücadele önce ellerle başlıyor. Kişisel hijyen ürünlerine aşırı talep oldu. Benzine etanol karıştırma zorunluluğunu bir süreliğine kaldırdık. Sıkıntıları giderdik. Ekibimiz gece gündüz yoğun seri üretimine geçtik. Borel yarından itibaren farklı satış noktalarında vatandaşlarımızla buluşacak. Borel ele zarar vermiyor. İçeriğindeki maddeler elleri nemlendiriyor ve dermatolojik sorunlara neden olmuyor. Eldeki yaraların çabuk iyileşmesine katkı sağlıyor. 100 mililitrelik boyutta satışa çıkacak. Borel'in ilk parti üretimini sahada olan kahramanlarımıza hediye ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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