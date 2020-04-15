Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölüm yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölümde neler yaşandı? Hurşit vuruldu
ATV'nin en sevilen dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. bölümde neler oldu? 164. bölüm yayınlanacak mı? Hurşit öldü mü?
Corona virüsü sürecinde birçok dizi yayın hayatına ara verdi. ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyliler'in mekanına baskın yapıldı. Hızır'ın en yakın adamları arasında yer alan Fahri ve Hurşit vuruldu. Haydar Şişman'ın canlandırdığı Hurşit ölürken, Fahri ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Çakırbeyliler Nusuh'u tuzağa çekti. Kusursuz işleyen plana Façalılara yapılan saldırının gölgesi düştü. Haşmet kardeşinin acı çığlıklarına tanık oldu. Çakırbeyliler, Ceylan'dan gelen bilgilerle yeni bir plan oluşturmaya çalışırken, Feyyaz'ın işbirlikçileri daha önce görülmemiş bir taktikle saldırıya geçmeyi hedeflemektadir. Çakırbeylilere yapılan baskında Hızır'ın en yakın adamları arasında yer alan Fahri ve Hurşit vuruldu. Hurşit öldü.
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