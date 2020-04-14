YÖK'ten açıklama! Artık ALES şartı aranmayacak! İşte YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın açıklaması...

YÖK Başkanı Saraç, bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarının yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında artık ALES’e girme şartının aranmayacağını açıkladı.

Ülkemizde corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemlerin yanı sıra eğitimde çalışmalar devam ediyor. YÖK Başkanı Yekta Saraç sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile yeni yönetmelik hakkında bilgilendirmede bulundu.

İŞTE YÖK BAŞKANI YEKTA SARAÇ'IN AÇIKLAMASI

"Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız.

Bugün yayımlanan yönetmelik değişikliği ile doktora mezunlarımızın yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında daha önceden istenilen ALES'e girme şartı artık aranmayacak.

Bilindiği üzere YÖK olarak son dönemde "YÖK 100/2000 Doktora Projesi" gibi projeler ile doktoralı insan kaynağını artırmaya yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu değişiklik doktoralı insan kaynağındaki niteliğe de katkı sağlayacaktır. Hayırlı olsun."

1-Bugünlerde bilhassa salgına yönelik aldığımız tedbirler kapsamında sürecin asgari mağduriyetlerle yürütülmesine dair çalışmalarımıza ek olarak ülkemizdeki eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik de kararlar almaktayız. — M. A. Yekta Saraç (@yekta_sarac) April 14, 2020

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