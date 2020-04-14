Güney Sudan'da sarı humma salgını başladı! Sarı humma salgını nedir? DSÖ'den açıklama geldi...
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüsü salgını etkisini göstermeye devam ederken, DSÖ Güney Sudan'da sarı humma salgınının başladığını duyurdu. Peki, sarı humma salgını nedir? Etkileri ne? Detaylar haberimizde...
Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ), yapılan açıklamada, Uganda sınırındaki Kajo Keji bölgesinde 2 vakanın görüldüğü belirtilerek, buradaki halkın hastalığa karşı bağışıklığının bulunmadığı ifade edildi. Salgınla baş edebilmek için bölgede aşı çalışmasının planlandığı vurgulanan açıklamada, sağlık sisteminin zayıflığı ve gözlem mekanizmasının olmaması nedeniyle salgının büyümesinden korkulduğuna işaret edildi.
SARI HUMMA NEDİR?
Sarı humma salgını insanlara enfekte sivrisineklerin ısırması sonucu bulaşmaktadır. Sarı humma virüsü, yüksek ateş, sarılık, karın ağrısı, kusma ve kanamaya yol açmaktadır.
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