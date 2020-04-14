Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi! Uluslararası sertifika kazanma fırsatı ne? Uzaktan eğitim süresi uzatılacak mı?

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında ilk, orta ve lise öğrencileri için uzaktan eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün yaptığı açıklama ile müjdeli bir haber verdi. Öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, "big data" ve kodlama gibi pek çok alanda uluslararası sertifika alabilmeleri için yürütülen çalışma tamamlandı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, öğrencilerin bilişim teknolojileri alanında yapay zeka , gömülü sistemler, robotik, "big data" ve kodlama gibi pek çok alanda uluslararası sertifika alabilmeleri için yürütülen çalışma tamamlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenler için açılan 17 uluslararası akredite yazılım sertifika programının lise kademesindeki öğrencilerin de erişimine sunulmasına ilişkin başlattıkları çalışmanın tamamlandığını söyledi.

Corona virüsüönlemleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verildiği bu süreçte, uzaktan eğitimin büyük önem kazandığına dikkati çeken Bakan Selçuk, "Sertifika programları, çocukların 21. yüzyılın dijital yetkinliklerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyor. Öğrencilerimizin evde geçirdikleri zaman diliminde kişisel gelişimlerine ve geleceklerine yön verecek bu çalışmalara katılmaları oldukça önemli. Bu sertifikalara sahip olan öğrenciler gerekli derinleşmeyi sağlamaları halinde dünyanın dört bir yanında bilişim teknolojileri alanında istihdam kapılarını aralayabilecek." diye konuştu.

ÖĞRENCİLER DİJİTAL BECERİLER KAZANACAK

Konu hakkında sözlerine devam eden Bakan Ziya Selçuk, "2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın akademik ve bireysel gelişimlerinin ulusal ve uluslararası sertifikalı eğitim programlarıyla desteklenmesi amacıyla dünyanın önde gelen yazılım firmalarıyla bir dizi iş birliği anlaşması yaptık. Çocuklarımıza bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yeni uygulamalar konusunda dijital beceriler kazandırmak ve teknoloji üreten nesiller yetiştirmek için bu alanda uluslararası geçerliliği olan sertifikasyonlu eğitimlerin verilmesiyle bilişim teknolojileri alanında yetişmiş bireylerin bilimsel birikimlerinin paylaşılarak yeni fikirlerin üretilmesini hedefledik." ifadelerine yer verdi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, öğrencilerin açılacak uluslararası sertifikalı programlarına, Bakanlık tarafından paylaşılacak linkler üzerinden başvuracağını anlattı.

İŞTE SERTİFİKA PROGRAMLARI

Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, öğrencilerin alabileceği uluslararası sertifikalı programlar şu şekilde,

Python Eğitimi: Milli Eğitim Bakanlığı ile Cisco iş birliğinde gerçekleştirilen öğretmen eğitimleri sonucunda eğitici sertifikası alan öğretmenler tarafından verilecek eğitim ile öğrencilerin yapay zeka, gömülü sistemler, robotik, "big data" gibi birçok dalda uygulama geliştirme becerilerinin artırılması hedefleniyor.

Herkes Kod Yazabilir Swift Playgrounds: Apple iş birliğiyle yürütülen programla 8 yaş üstü çocukların bilgi ve becerilerinin artırılması planlanıyor. Bu eğitim ile çocukların kod yazma, algoritma üretebilme ve farklı problemleri çözebilme becerilerinin geliştirilmesi planlanıyor.

Herkes Yenilikçi İşler Yapabilir: Apple iş birliğiyle yürütülen programla öğrencilerin çizim, müzik, video ve fotoğraf aracılığıyla kendilerini ifade etme becerilerinin artırılması amaçlanıyor.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRESİ UZATILACAK MI?

Okulların 30 Nisan tarihinde açılması Bilim Kurulu üyeleri tarafından yapılan corona virüs açıklamalarının ardından pek mümkün görünmüyor. Uzaktan eğitimin Bilim Kurulu ile yapılacak görüşmelerin ardından ileri bir tarihte açıklanması bekleniyor.

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