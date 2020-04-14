14 Nisan 2020, Salı

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THY'den corona virüsü kararı! Tüm dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durdu!

THY'den corona virüsü kararı! Tüm dış hat uçuşları 20 Mayıs'a kadar durdu!
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Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 Giriş Tarihi: 14.04.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan önlemleri kapsamında, tüm dış hat seferlerini 'a kadar durdurduğunu açıkladı.

ülkemizde etkisini göstermeye devam ederken, alınan önlemlere yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak 'den yeni bir karar geldi. THY, 'a kadar tüm dış hat seferlerini durdurdu. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı, "Yeni corona virüsü (Covid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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